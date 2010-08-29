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    Дмитрий Тищенко - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Вадимович
    Фамилия Тищенко
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 ноября 1992 (30 лет)
    Рост 178
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мариуполь 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.10.2010 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:4 Металлист (Харьков)
    29.08.2010 1' -90' Шахтер (Донецк) 1:0 Мариуполь (Мариуполь)
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