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    Харуна Бабангида - статистика

    #89 | Полузащитник
    Имя Харуна
    Фамилия Бабангида
    Состав Без клуба
    Родной город Кадуна
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 октября 1982 (40 лет)
    Рост 167
    Вес 64
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Майнц 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2010 1' -72' Майнц (Майнц) 0:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    21.09.2010 Был в запасе Майнц (Майнц) 2:0 Кельн (Кельн)
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