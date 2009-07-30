Давор Ландека - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Давор
|Фамилия
|Ландека
|Команда
|Широки Бриег
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Имя
|Давор
|Фамилия
|Ландека
|Команда
|Широки Бриег
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 сентября 1984 (38 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2009
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Риека (Риека)
|30.07.2009
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:2
|Металлист (Харьков)