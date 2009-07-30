Марио Тадеевич - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Тадеевич
|Команда
|Сараево
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Марио
|Фамилия
|Тадеевич
|Команда
|Сараево
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 августа 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2009
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Риека (Риека)
|30.07.2009
|75' -90'
|Риека (Риека)
|1:2
|Металлист (Харьков)