Фаусто Будичин - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Фаусто
|Фамилия
|Будичин
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пула
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1981 (41 год)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Имя
|Фаусто
|Фамилия
|Будичин
|Команда
|Риека
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пула
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 мая 1981 (41 год)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Риека
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.08.2009
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|2:0
|Риека (Риека)
|30.07.2009
|1' -90'
|Риека (Риека)
|1:2
|Металлист (Харьков)