Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игорь Цагаль - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Игорь
    Фамилия Цагаль
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 октября 1982 (40 лет)
    Рост 172
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Риека 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2009 1' -90' Металлист (Харьков) 2:0 Риека (Риека)
    30.07.2009 1' -90' Риека (Риека) 1:2 Металлист (Харьков)
    • Читайте нас: 
    11