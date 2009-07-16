Дмитрий Харитончик - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Харитончик
|Команда
|Партизан Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Харитончик
|Команда
|Партизан Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизан Минск
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.07.2009
|66' -90'
|Партизан Минск (Минск)
|1:2
|Металлург (Донецк)
|16.07.2009
|1' -60'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Партизан Минск (Минск)