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    Дмитрий Харитончик - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Фамилия Харитончик
    Команда Партизан Минск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июня 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партизан Минск 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.07.2009 66' -90' Партизан Минск (Минск) 1:2 Металлург (Донецк)
    16.07.2009 1' -60' Металлург (Донецк) 3:0 Партизан Минск (Минск)
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