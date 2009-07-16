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    Олег Попель - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Олег
    Фамилия Попель
    Команда Партизан Минск
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1983 (40 лет)
    Рост 182
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партизан Минск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.07.2009 Был в запасе Партизан Минск (Минск) 1:2 Металлург (Донецк)
    16.07.2009 1' -90' Металлург (Донецк) 3:0 Партизан Минск (Минск)
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