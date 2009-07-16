Олег Попель - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Попель
|Команда
|Партизан Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1983 (40 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Олег
|Фамилия
|Попель
|Команда
|Партизан Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1983 (40 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизан Минск
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.07.2009
|Был в запасе
|Партизан Минск (Минск)
|1:2
|Металлург (Донецк)
|16.07.2009
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Партизан Минск (Минск)