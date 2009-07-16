Дилавер Зрнанович - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Дилавер
|Фамилия
|Зрнанович
|Команда
|Партизан Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 ноября 1984 (38 лет)
|Имя
|Дилавер
|Фамилия
|Зрнанович
|Команда
|Партизан Минск
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|17 ноября 1984 (38 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизан Минск
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.07.2009
|1' -46'
|Партизан Минск (Минск)
|1:2
|Металлург (Донецк)
|22'
|16.07.2009
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|3:0
|Партизан Минск (Минск)
|54'