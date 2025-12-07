Введите ваш ник на сайте
€ 3 млн

Хуан Родригес - статистика

Кальяри
30 мая 2005 (20)
#15 | Защитник
190 см
Уругвай
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
1 : 0
07.12.2025
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2 : 1
29.11.2025
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
3 : 3
22.11.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Комо
0 : 0
08.11.2025
Кальяри
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 14 тур
Кальяри
1 : 0
07.12.2025
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2 : 1
29.11.2025
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Кальяри
3 : 3
22.11.2025
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Комо
0 : 0
08.11.2025
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 0
03.11.2025
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
1 : 2
30.10.2025
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
2 : 2
26.10.2025
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
0 : 2
19.10.2025
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кальяри
0 : 2
27.09.2025
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
19.09.2025
Кальяри
Был в запасе
