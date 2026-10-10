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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Vadim Grinvald - статистика

Тюмень
| Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
87' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тюмень
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
87' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Тюмень
5 : 2
05.09.2026
Динамо-2
83' - 90'
85'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Тюмень
5 : 0
30.08.2026
Иртыш
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Зенит-2
1 : 1
23.08.2026
Тюмень
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Тюмень
0 : 2
01.08.2026
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Динамо-2
0 : 2
25.07.2026
Тюмень
Был в запасе
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