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    Хрисис Михаил - статистика

    Полузащитник
    Имя Хрисис
    Фамилия Михаил
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 мая 1977 (45 лет)
    Рост 175
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кипр 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2011 1' -90' Кипр 0:0 Исландия
    21'
    12.10.2010 Был в запасе Дания 2:0 Кипр
    03.09.2010 Был в запасе Португалия 4:4 Кипр
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