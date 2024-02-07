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Энди Кинг
Статистика
Энди Кинг - статистика
Завершил карьеру
29 октября 1988 (37), Мэйденхид
#10 | Полузащитник
183 см | 74 кг
Уэльс | Англия
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Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бристоль Сити
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ноттингем Форест
2 : 1
07.02.2024
Бристоль Сити
1' - 61'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Бристоль Сити
0 : 0
26.01.2024
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Сити
1 : 0
16.01.2024
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Вест Хэм
1 : 1
07.01.2024
Бристоль Сити
Был в запасе
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