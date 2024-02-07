Статистика по турнирам

Англия. Кубок 2023/2024 Англия. Кубок лиги 2023/2024 Англия. Чемпионшип 2023/2024 Англия. Кубок 2022/2023 Англия. Кубок лиги 2022/2023 Англия. Чемпионшип 2022/2023 Англия. Кубок 2021/2022 Англия. Чемпионшип 2021/2022 Англия. Чемпионшип 2019/2020 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Премьер-лига 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Англия. Кубок Лиги 2016/2017 Англия. Премьер-лига 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Суперкубок Англии 2016 Чемпионат Европы 2016 Англия. Кубок 2015/2016 Англия. Премьер-лига 2015/2016 Англия. Премьер-Лига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Кубок Лиги 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Англия. Кубок 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011