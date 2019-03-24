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Марк Янко
Статистика
Марк Янко - статистика
Завершил карьеру
25 июня 1983 (43), Вена
#21 | Нападающий
196 см | 92 кг
Австрия
Статистика
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Статистика по турнирам
Отбор ЧЕ-2020 2019
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Лига чемпионов 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Швейцария. Суперлига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Голландия. Эредивизие 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Португалия. Высшая лига 2011/2012
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Австрия
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Израиль
4 : 2
24.03.2019
Австрия
60' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Австрия
0 : 1
21.03.2019
Польша
41' - 90'
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