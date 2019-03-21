Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марк Янко - статистика

    Нападающий
    Имя Марк
    Фамилия Янко
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 июня 1983 (39 лет)
    Рост 196
    Вес 92
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Австрия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.03.2019 60' -90' Израиль 4:2 Австрия
    21.03.2019 41' -90' Австрия 0:1 Польша
    • Читайте нас: 
    11