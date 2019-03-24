Статистика по турнирам

Отбор ЧЕ-2020 2019 Швейцария. Суперлига 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Швейцария. Суперлига 2017/2018 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Швейцария. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Швейцария. Суперлига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Лига Европы 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Португалия. Высшая лига 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Европы 2009/2010