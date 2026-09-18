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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Нефтехимик
Arseniy Budylin
Статистика
Arseniy Budylin - статистика
Нефтехимик
#27 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
0 : 1
18.09.2026
Урал
Был в запасе
Статистика по турнирам
Россия. PARI Первая лига 2026/2027
Россия. Кубок 2026/2027
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нефтехимик
0 : 1
18.09.2026
Урал
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Енисей
0 : 2
05.09.2026
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Нефтехимик
0 : 1
28.08.2026
Уфа
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Нефтехимик
1 : 2
20.08.2026
Сочи
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Нефтехимик
0 : 2
14.08.2026
Шинник
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 4 тур
Нефтехимик
1 : 0
01.08.2026
Текстильщик
Был в запасе
Россия. PARI Первая лига, 1 тур
Нефтехимик
0 : 1
11.07.2026
Велес
Был в запасе
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