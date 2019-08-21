Джон Босток - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Босток
|Команда
|Донкастер Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|70
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Босток
|Команда
|Донкастер Роверс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 января 1992 (31 год)
|Рост
|179
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|2:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|30.11.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:1
|Кардифф (Кардифф)
|27.11.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|88' 76'
|23.11.2019
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|20.10.2019
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|05.10.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Брентфорд (Лондон)
|01.10.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:0
|Барнсли (Барнсли)
|14.09.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|0:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|21.08.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)