Альваро Саборио - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Саборио
|Команда
|Ди Си Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|82
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Альваро
|Фамилия
|Саборио
|Команда
|Ди Си Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|183
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коста-Рика
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.06.2016
|18' -90'
|США
|4:0
|Коста-Рика
|05.06.2016
|Был в запасе
|Коста-Рика
|0:0
|Парагвай