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    Альваро Саборио - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Альваро
    Фамилия Саборио
    Команда Ди Си Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 марта 1982 (40 лет)
    Рост 183
    Вес 82
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коста-Рика 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.06.2016 18' -90' США 4:0 Коста-Рика
    05.06.2016 Был в запасе Коста-Рика 0:0 Парагвай
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