Кевин Анин - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Анин
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|189
|Вес
|84
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Анин
|Команда
|Сошо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1986 (36 лет)
|Рост
|189
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сошо
|2
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2011
|1' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|0:4
|Металлист (Харьков)
|45'
|18.08.2011
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Сошо (Монбельяр)
|60'