Бенжамин Полис - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Полис
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|84
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Полис
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 мая 1988 (34 года)
|Рост
|188
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гавр
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2008
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Гавр (Гавр)
|18'
|29.11.2008
|1' -90'
|Гавр (Гавр)
|0:2
|Нант (Нант)
|22.11.2008
|Был в запасе
|Гренобль (Гренобль)
|0:0
|Гавр (Гавр)
|15.11.2008
|Был в запасе
|Гавр (Гавр)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|08.11.2008
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|0:1
|Гавр (Гавр)