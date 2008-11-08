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    Бенжамин Полис - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Бенжамин
    Фамилия Полис
    Команда Гавр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 мая 1988 (34 года)
    Рост 188
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гавр 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2008 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Гавр (Гавр)
    18'
    29.11.2008 1' -90' Гавр (Гавр) 0:2 Нант (Нант)
    22.11.2008 Был в запасе Гренобль (Гренобль) 0:0 Гавр (Гавр)
    15.11.2008 Был в запасе Гавр (Гавр) 1:3 ПСЖ (Париж)
    08.11.2008 Был в запасе Кан (Кан) 0:1 Гавр (Гавр)
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