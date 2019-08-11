Пьеррик Вальдивия - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Пьеррик
|Фамилия
|Вальдивия
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|81
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Пьеррик
|Фамилия
|Вальдивия
|Команда
|Сент-Труйден
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2019
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|11.08.2019
|80' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Ним (Ним)