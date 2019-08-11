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    Пьеррик Вальдивия - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Пьеррик
    Фамилия Вальдивия
    Команда Сент-Труйден
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 апреля 1988 (34 года)
    Рост 185
    Вес 81
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2019 1' -90' Ним (Ним) 1:2 Ницца (Ницца)
    11.08.2019 80' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Ним (Ним)
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