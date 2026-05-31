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Испания. Сегунда
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Вальядолид
Mario Maroto
Статистика
Mario Maroto - статистика
Вальядолид
#16 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Альмерия
1 : 0
31.05.2026
Вальядолид
66' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
0 : 2
24.05.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг
4 : 1
16.05.2026
Вальядолид
1' - 64'
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
63' - 90'
67'
Испания. Сегунда, 38 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
03.05.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
Вальядолид
1 : 0
25.04.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
ФК Андорра
1 : 0
19.04.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Вальядолид
0 : 1
28.03.2026
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 31 тур
Мирандес
2 : 1
22.03.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Вальядолид
3 : 2
14.03.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Вальядолид
1 : 0
28.02.2026
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
Спортинг
2 : 2
22.02.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Гранада
5 : 1
14.02.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Вальядолид
0 : 4
08.02.2026
Кастельон
1' - 83'
Испания. Сегунда, 24 тур
Кордоба
3 : 1
31.01.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Вальядолид
0 : 1
24.01.2026
Альбасете
77' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Сеута
0 : 3
17.01.2026
Вальядолид
73' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Леганес
3 : 0
11.01.2026
Вальядолид
67' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Вальядолид
1 : 1
03.01.2026
Расинг
46' - 90'
68'
Испания. Сегунда, 19 тур
Эйбар
3 : 0
19.12.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Вальядолид
0 : 1
13.12.2025
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 17 тур
Уэска
1 : 4
06.12.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
1 : 1
29.11.2025
Малага
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
24.11.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2025
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
0 : 0
09.11.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
2 : 1
03.11.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Депортиво
1 : 1
26.10.2025
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Был в запасе
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