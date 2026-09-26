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Испания. Сегунда
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Гранада
Mario Jimenez Gambin
Статистика
Mario Jimenez Gambin - статистика
Гранада
#27 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Гранада
2 : 3
26.09.2026
ФК Андорра
46' - 90'
78'
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
3 : 2
20.09.2026
Гранада
78' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
1 : 1
12.09.2026
Альбасете
70' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
5
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Гранада
2 : 3
26.09.2026
ФК Андорра
46' - 90'
78'
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
3 : 2
20.09.2026
Гранада
78' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
1 : 1
12.09.2026
Альбасете
70' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
3 : 0
06.09.2026
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Кордоба
1 : 3
30.08.2026
Гранада
72' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Гранада
2 : 0
24.08.2026
Мальорка
81' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Овьедо
0 : 0
15.08.2026
Гранада
Был в запасе
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