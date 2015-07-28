Дмитрий Халявин - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Халявин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Халявин
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 1989 (33 года)
|Рост
|176
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|11
|3
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.09.2015
|1' -76'
|Динамо (Киров)
|2:3
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|15.09.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|0:3
|Челябинск (Челябинск)
|90'
|09.09.2015
|1' -55'
|Волга (Ульяновск)
|1:0
|Динамо (Киров)
|27'
|03.09.2015
|1' -81'
|Динамо (Киров)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|24'
|28.08.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|90'
|21.08.2015
|1' -82'
|Динамо (Киров)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|38'
|16.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|10.08.2015
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|03.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|14'
|28.07.2015
|1' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|20.07.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|67'