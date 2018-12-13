Статистика по турнирам

Лига Европы 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Суперкубок Италии 2015 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009