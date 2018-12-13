Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Душан Баста
Статистика
Душан Баста - статистика
Завершил карьеру
18 августа 1984 (42), Белград
#8 | Защитник
185 см | 75 кг
Сербия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Суперкубок Италии 2015
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
2
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Лацио
1 : 2
13.12.2018
Айнтрахт
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Айнтрахт
4 : 1
04.10.2018
Лацио
1' - 45'
36'
45'
Лига Европы, 1 тур
Лацио
2 : 1
20.09.2018
Аполлон
1' - 90'
Главные новости
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
1
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
3
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Видео
Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
4
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
12
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
Фото
Ташуев остался без работы
10:17
8
Абаскаль близок к возвращению в РПЛ
10:03
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+