Александр Тимофеев - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Тимофеев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Вес
|66
|Имя
|Александр
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Тимофеев
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 марта 1992 (30 лет)
|Рост
|177
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|10
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2015
|67' -90'
|Динамо (Киров)
|0:3
|Челябинск (Челябинск)
|73'
|09.09.2015
|78' -90'
|Волга (Ульяновск)
|1:0
|Динамо (Киров)
|03.09.2015
|81' -90'
|Динамо (Киров)
|2:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|28.08.2015
|46' -90'
|Химик (Дзержинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|21.08.2015
|70' -90'
|Динамо (Киров)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|90'
|16.08.2015
|60' -90'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|10.08.2015
|73' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|2:1
|Динамо (Киров)
|03.08.2015
|84' -90'
|Динамо (Киров)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|28.07.2015
|83' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|3:0
|Динамо (Киров)
|20.07.2015
|1' -57'
|Динамо (Киров)
|1:3
|Сызрань-2003 (Сызрань)