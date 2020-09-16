Сергей Данилов - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Данилов
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|71
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Данилов
|Команда
|Машук-КМВ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|16.09.2020
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)