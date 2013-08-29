Алексей Мулдаров - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Мулдаров
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Алексеевич
|Фамилия
|Мулдаров
|Команда
|Актобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|189
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Актобе
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2013
|1' -57'
|Динамо (Киев)
|5:1
|Актобе (Актобе)
|50'