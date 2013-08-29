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    Алексей Мулдаров - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Алексей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Мулдаров
    Команда Актобе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 1984 (38 лет)
    Рост 189
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Актобе 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2013 1' -57' Динамо (Киев) 5:1 Актобе (Актобе)
    50'
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