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    Вячеслав Верушкин - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Вячеслав
    Отчество Николаевич
    Фамилия Верушкин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 сентября 1989 (33 года)
    Рост 182
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2009 1' -90' Динамо (Сочи) 2:2 Мордовия (Саранск)
    80'
    10.11.2009 1' -90' Мордовия (Саранск) 1:1 Авангард (Курск)
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