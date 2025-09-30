Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Давид Хименес - статистика

Реал
14 марта 2004 (21), Мадрид
#35 | Защитник
170 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 2 тур
Кайрат
0 : 5
30.09.2025
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
1 : 4
23.09.2025
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал
2 : 0
20.09.2025
Эспаньол
1' - 90'
Главные новости
Реакция Моуринью на поражение от «Челси»
08:44
МЛС. «Интер Майами» проиграл «Чикаго Файр», Месси не сделал результативных действий, у Суареса дубль
08:30
«Зенит» намерен сыграть с клубом Примеры
08:20
Слот объяснил поражение «Ливерпуля» от «Галатасарая»
08:04
Мостовой похвалил Сафонова: «Сидя на лавке, выиграл четыре трофея»
07:49
1
«Реал» разнес «Кайрат», «Зенит» без бразильцев, решение CAS по спору Федотова с ЦСКА и другие новости
01:37
Березуцкий отказал трем российским клубам
01:23
1
Мбаппе стал рекордсменом «Реала»
01:00
Семак поспорил с журналистом после победы «Зенита» над «Рубином»
00:49
1
Нойер повторил рекорд Касильяса в ЛЧ
00:41
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 