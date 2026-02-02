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Команды
Сассуоло
Дэррил Бакола
Трансферы
€ 8 млн
Дэррил Бакола - трансферы
Сассуоло
30 ноября 2007 (18)
#50 | Полузащитник
178 см
Франция | Конго
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
02.02.26 / 30.06.30
Марсель
Сассуоло
10 млн €
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