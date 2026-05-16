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Греция. Суперлига
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Ларисса
Luca Andrada
Статистика
Luca Andrada - статистика
Ларисса
#10 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Греция. Кубок 2025/2026
Греция. Суперлига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ларисса
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Был в запасе
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 17 тур
Ларисса
1 : 0
18.01.2026
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 14 тур
Левадиакос
3 : 0
13.12.2025
Ларисса
46' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
Ларисса
2 : 2
07.12.2025
Панатинаикос
1' - 75'
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
2 : 1
29.11.2025
Ларисса
1' - 81'
Греция. Суперлига, 11 тур
Ларисса
1 : 2
24.11.2025
ОФИ
62' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 2
18.10.2025
Олимпиакос
72' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
Астерас
2 : 2
14.09.2025
Ларисса
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Ларисса
1 : 1
30.08.2025
Кифисиас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 1 тур
ПАОК
1 : 0
24.08.2025
Ларисса
Был в запасе
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