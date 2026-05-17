Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур