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Испания. Сегунда
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Вальядолид
Hugo San Modesto
Статистика
Hugo San Modesto - статистика
Вальядолид
#30 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
9
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Альмерия
1 : 0
31.05.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
0 : 2
24.05.2026
Депортиво
70' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг
4 : 1
16.05.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
03.05.2026
Вальядолид
70' - 90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Вальядолид
1 : 0
25.04.2026
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Леонеса
1 : 0
04.04.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Вальядолид
3 : 0
31.03.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Вальядолид
0 : 1
28.03.2026
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Вальядолид
3 : 2
14.03.2026
Леганес
82' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Гранада
5 : 1
14.02.2026
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Вальядолид
0 : 4
08.02.2026
Кастельон
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Кордоба
3 : 1
31.01.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Вальядолид
0 : 1
24.01.2026
Альбасете
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Сеута
0 : 3
17.01.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Леганес
3 : 0
11.01.2026
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Вальядолид
1 : 1
03.01.2026
Расинг
20' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
19.10.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Сарагоса
1 : 1
06.09.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Кастельон
0 : 1
22.08.2025
Вальядолид
Был в запасе
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