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Кипр. Первый дивизион
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Аполлон
Леонидас Кономис
Статистика
€ 225 тыс
Леонидас Кономис - статистика
Аполлон
13 июня 2001 (25), Никосия
#37 | Защитник
182 см
Кипр
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
1' - 90'
85'
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
1' - 90'
19'
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Был в запасе
Лига наций, 1 тур
Черногория
2 : 1
25.09.2026
Кипр
71' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Аполлон
2 : 2
19.09.2026
АПОЭЛ
1' - 90'
88'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Омония
0 : 0
12.09.2026
Аполлон
1' - 90'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига наций 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Кипр. Кубок 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аполлон
4
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Аполлон
2 : 4
11.08.2026
Бранн
1' - 120'
73'
Лига конференций, 3 раунд
Бранн
0 : 1
05.08.2026
Аполлон
1' - 57'
Лига конференций, 2 раунд
Аполлон
3 : 0
28.07.2026
Дила
1' - 56'
Лига конференций, 2 раунд
Дила
0 : 4
23.07.2026
Аполлон
1' - 90'
14, 88'
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