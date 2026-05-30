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Испания. Сегунда
Команды
Леонеса
Peru Rodríguez
Статистика
Peru Rodríguez - статистика
Леонеса
#2 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реал Сосьедад Б
20
2/-1
2
5
0
Леонеса
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
60' - 90'
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Леонеса
1 : 2
18.04.2026
Кордоба
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Гранада
1 : 0
12.04.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
Уэска
1 : 1
01.04.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Леонеса
0 : 4
29.03.2026
ФК Андорра
1' - 46'
Испания. Сегунда, 31 тур
Кастельон
1 : 1
23.03.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 30 тур
Леонеса
1 : 2
14.03.2026
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 29 тур
Альмерия
3 : 0
09.03.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Леонеса
0 : 3
01.03.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Леганес
1 : 1
21.02.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Леонеса
0 : 0
14.02.2026
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Малага
2 : 1
08.02.2026
Леонеса
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.01.2026
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Сегунда, 23 тур
Леганес
2 : 0
24.01.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Сарагоса
1 : 1
17.01.2026
Реал Сосьедад Б
86' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Леонеса
1 : 1
03.01.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
71'
Испания. Сегунда, 19 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 3
21.12.2025
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 18 тур
Депортиво
0 : 3
13.12.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 81'
1'
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
06.12.2025
Спортинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Мирандес
1 : 0
30.11.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
24.11.2025
Вальядолид
70' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Кастельон
5 : 4
15.11.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 1
08.11.2025
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 0
05.11.2025
Уэска
1' - 90'
24'
Испания. Сегунда, 12 тур
Расинг
1 : 0
31.10.2025
Реал Сосьедад Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 11 тур
Бургос
1 : 0
25.10.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Реал Сосьедад Б
3 : 0
11.10.2025
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
Гранада
5 : 2
04.10.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
28.09.2025
Кордоба
1' - 90'
53'
53'
Испания. Сегунда, 6 тур
Эйбар
2 : 1
21.09.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
12.09.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
21'
Испания. Сегунда, 4 тур
Реал Сосьедад Б
3 : 3
07.09.2025
Кадис
1' - 90'
58'
64'
Испания. Сегунда, 3 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
29.08.2025
Альмерия
1' - 90'
78'
Испания. Сегунда, 2 тур
Малага
1 : 0
24.08.2025
Реал Сосьедад Б
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
17.08.2025
Сарагоса
1' - 70'
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