Роман Столповский - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Роман
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Столповский
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Имя
|Роман
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Столповский
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 ноября 1986 (36 лет)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|МИТОС
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.03.2016
|1' -77'
|МИТОС (Новочеркасск)
|0:2
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|01.11.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|МИТОС (Новочеркасск)
|26.10.2015
|1' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|18.10.2015
|1' -86'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:5
|МИТОС (Новочеркасск)
|01.09.2015
|89' -90'
|МИТОС (Новочеркасск)
|1:2
|Динамо (Ставрополь)
|04.08.2015
|1' -10'
|Дружба (Майкоп)
|1:2
|МИТОС (Новочеркасск)