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Швеция. Аллсвенскан
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Кальмар
Eskild Dall
Статистика
Eskild Dall - статистика
Кальмар
#19 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Кальмар
0 : 5
20.09.2026
Хэкен
46' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Эльфсборг
1 : 0
13.09.2026
Кальмар
57' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Дания. Суперлига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фредерисия
23
1
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Фредерисия
4 : 1
17.05.2026
Силькеборг
69' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Фредерисия
0 : 2
26.04.2026
Оденсе
84' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Рандерс
2 : 2
23.04.2026
Фредерисия
82' - 90'
Дания. Суперлига, 27 тур
Силькеборг
2 : 2
19.04.2026
Фредерисия
72' - 90'
Дания. Суперлига, 26 тур
Фредерисия
2 : 2
13.04.2026
Вайле
55' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 25 тур
Оденсе
1 : 0
06.04.2026
Фредерисия
90' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
1 : 2
22.02.2026
Фредерисия
80' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Фредерисия
1 : 1
15.02.2026
Орхус
88' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Фредерисия
1 : 3
05.12.2025
Оденсе
55' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 3
01.12.2025
Фредерисия
78' - 90'
81'
Дания. Суперлига, 16 тур
Нордшелланд
5 : 0
23.11.2025
Фредерисия
1' - 69'
61'
Дания. Суперлига, 15 тур
Фредерисия
0 : 3
09.11.2025
Виборг
61' - 90'
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
3 : 2
01.11.2025
Фредерисия
79' - 90'
84'
Дания. Суперлига, 13 тур
Фредерисия
0 : 4
26.10.2025
Мидтьюлланд
63' - 90'
Дания. Суперлига, 11 тур
Фредерисия
0 : 2
05.10.2025
Брондбю
34' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Виборг
2 : 1
28.09.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
3 : 2
19.09.2025
Фредерисия
85' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Фредерисия
1 : 1
15.09.2025
Вайле
1' - 58'
Дания. Суперлига, 7 тур
Орхус
4 : 1
31.08.2025
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Фредерисия
1 : 0
24.08.2025
Рандерс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Фредерисия
3 : 2
15.08.2025
Сендерийск
1' - 78'
50'
Дания. Суперлига, 4 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
10.08.2025
Фредерисия
1' - 61'
Дания. Суперлига, 3 тур
Фредерисия
0 : 2
01.08.2025
Копенгаген
84' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
0 : 2
27.07.2025
Фредерисия
88' - 90'
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