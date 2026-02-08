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Япония. Джей-лига
Команды
Виссел Кобе
Kotaro Uchino
Статистика
Kotaro Uchino - статистика
Виссел Кобе
#40 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Япония. Джей-лига 2026
Дания. Суперлига 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брондбю
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 19 тур
Брондбю
0 : 0
08.02.2026
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 18 тур
Вайле
2 : 1
08.12.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Брондбю
1 : 3
01.12.2025
Фредерисия
Был в запасе
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
1 : 0
23.11.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
2 : 0
09.11.2025
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
0 : 2
02.11.2025
Брондбю
86' - 90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
1 : 4
27.10.2025
Брондбю
90' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Брондбю
3 : 3
19.10.2025
Орхус
Был в запасе
Дания. Суперлига, 11 тур
Фредерисия
0 : 2
05.10.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 1
28.09.2025
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Орхус
1 : 0
21.09.2025
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Брондбю
2 : 1
13.09.2025
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
1 : 3
31.08.2025
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Брондбю
2 : 1
10.08.2025
Вайле
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Брондбю
0 : 2
03.08.2025
Виборг
58' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Нордшелланд
0 : 1
27.07.2025
Брондбю
82' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Брондбю
3 : 0
20.07.2025
Силькеборг
67' - 90'
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