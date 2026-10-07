Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Парагвай. Примера
Команды
Насьональ
F. Jara
Статистика
F. Jara - статистика
Насьональ
#8
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Парагвай. Примера, 13 тур
Олимпия
1 : 1
07.10.2026
Насьональ
1' - 90'
Парагвай. Примера, 12 тур
Насьональ
1 : 1
26.09.2026
Спортиво Амелиано
1' - 90'
Парагвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 0
19.09.2026
2 де Майо
1' - 84'
Парагвай. Примера, 10 тур
Рубио Нью
0 : 1
14.09.2026
Насьональ
1' - 74'
Статистика по турнирам
Копа Судамерикана 2026
Парагвай. Примера 2026
Парагвай. Примера 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Главные новости
В «Спартаке» рассказали о ситуации с контрактами трех игроков
09:59
Морган ответил на слова о вылизывании задницы Роналду
09:48
1
Дивеев оценил, как Россия будет играть при возвращении к официальным турнирам
09:30
Лукман: «Не увидел игрока у России, который бы выделялся в матче с 3-й сборной Нигерии»
09:16
4
Аршавин определил самого великого игрока в истории футбола
09:00
2
Юрист заявил о дисквалификации Роналду
08:48
Кисляк не рвется играть в Европе
08:29
4
Черчесов указал судье на пенальти в ворота «Ахмата» в игре со «Спартаком»
08:18
1
Прощальный матч Месси, Россия обошла Украину в рейтинге ФИФА, необычный контракт для Дзюбы, трансферы «Реала» за 200+ миллионов и другие новости
02:00
Ловчев отреагировал на прощание Месси со сборной Аргентины
01:40
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+