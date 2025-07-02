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Монтеррей
Херман Бертераме
Статистика
Херман Бертераме - статистика
Монтеррей
13 ноября 1998 (26), Кордоба
#7 | Нападающий
176 см
Мексика | Аргентина
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Клубный чемпионат мира, 1/8 финала
Боруссия Д
2 : 1
02.07.2025
Монтеррей
1' - 83'
48'
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Урава Рэд Даймондс
0 : 4
26.06.2025
Монтеррей
1' - 90'
34, 90'
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Ривер Плейт
0 : 0
22.06.2025
Монтеррей
1' - 64'
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Монтеррей
1 : 1
18.06.2025
Интер
1' - 78'
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