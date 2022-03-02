Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. ФНЛ 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. ФНЛ 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. ФНЛ 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. Премьер-Лига 2012/2013 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. ФНЛ 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011