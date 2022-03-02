Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Артур Саркисов
Статистика
Артур Саркисов - статистика
Завершил карьеру
19 января 1987 (39), Грозный
#11 | Нападающий
173 см | 72 кг
Армения | Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. ФНЛ 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Кубок 2015/2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. ФНЛ 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/8 финала
Спартак
6 : 1
02.03.2022
Кубань
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Кубань
3 : 0
27.10.2021
Краснодар
63' - 90'
65'
Главные новости
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
3
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
3
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
5
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
2
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
Вчера, 20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
Вчера, 19:59
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+