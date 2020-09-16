Георгий Кабулов - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Муратович
|Фамилия
|Кабулов
|Команда
|Туапсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Муратович
|Фамилия
|Кабулов
|Команда
|Туапсе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)
|16.09.2020
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)