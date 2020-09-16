Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Георгий Кабулов - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Георгий
    Отчество Муратович
    Фамилия Кабулов
    Команда Туапсе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 ноября 1989 (33 года)
    Рост 182
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Машук-КМВ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.2020 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 Динамо Бр (Брянск)
    16.09.2020 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:2 Тамбов (Тамбов)
    • Читайте нас: 
    11