Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Yuriy Gavrilov - статистика

Неман
#11 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Неман
12
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Ислочь
2 : 0
29.11.2025
Неман
1' - 31'
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Неман
3 : 1
22.11.2025
Витебск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
1 : 4
08.11.2025
Неман
61' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Неман
0 : 0
29.10.2025
Динамо Мн
1' - 90'
71'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
25.10.2025
Неман
1' - 58'
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Неман
1 : 0
19.10.2025
Нафтан
1' - 72'
56'
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Слуцк
2 : 1
15.10.2025
Неман
86' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
10.10.2025
Арсенал
1' - 46'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Неман
1 : 1
04.10.2025
Торпедо-БелАЗ
1' - 73'
38'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
1 : 0
28.09.2025
Неман
83' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель
3 : 1
24.09.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
2 : 0
15.09.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Молодечно
3 : 2
10.09.2025
Неман
46' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Неман
2 : 0
04.07.2025
Ислочь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Витебск
0 : 0
28.06.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Неман
2 : 1
22.06.2025
Минск
72' - 90'
87'
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
БАТЭ
1 : 5
14.06.2025
Неман
60' - 90'
90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Неман
1 : 2
31.05.2025
Славия-Мозырь
Был в запасе
Главные новости
Прощальный матч Месси, Россия обошла Украину в рейтинге ФИФА, необычный контракт для Дзюбы, трансферы «Реала» за 200+ миллионов и другие новости
02:00
Ловчев отреагировал на прощание Месси со сборной Аргентины
01:40
В «Урале» приняли решение по Дзюбе
01:25
Месси трогательно попрощался со сборной Аргентины: «Уже скучаю по бело-голубой футболке»
00:53
«Это чисто его косяк»: Погребняк выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
00:44
Ловчев назвал человека десятилетия в российском футболе
00:30
1
ВидеоИгроки Аргентины пели Месси в автобусе: «Не уходи, подумай еще раз!»
00:18
1
Ловчев – о Роналду: «Сейчас уже не возбуждает»
Вчера, 23:47
1
Игрок сборной России: «Хочу сразу в «Барселону»
Вчера, 23:38
1
10 потухших звезд РПЛ
Вчера, 23:36
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+