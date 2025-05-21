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Мурад Аль-Хавсави - статистика

Халидж
3 июня 2001 (23)
#18 | Полузащитник
180 см
Саудовская Аравия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Наср
2 : 0
21.05.2025
Халидж
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Оруба
1 : 2
16.05.2025
Халидж
69' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Халидж
1 : 2
10.05.2025
Аль-Рияд
1' - 74'
58'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Иттифак
2 : 1
02.05.2025
Халидж
1' - 75'
36'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Халидж
1 : 1
23.04.2025
Аль-Кадисия
1' - 88'
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