Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Арсений Хвалько - статистика

Динамо
10 марта 2008 (17)
#13 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 10 тур
Урал (мол)
0 : 5
16.05.2025
Динамо (мол)
1' - 72'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 10 тур
Урал (мол)
0 : 5
16.05.2025
Динамо (мол)
1' - 72'
Главные новости
СпецпроектКак хорошо вы следили за этим сезоном РПЛ?
4
Расширенный состав сборной России, масштабные изменения в «Ростове», новый клуб Клоппа и другие новости
01:45
Гогниев обрушился с критикой на судей: «Мы уже вылетели, зачем нас трогать?»
01:24
⚡️ Клопп договорился с новым клубом
01:14
1
ФотоОпределен «чемпион Москвы» в сезоне РПЛ-2024/25
00:50
ВидеоСоболев высмеял свой супергол в ворота «Ростова»
00:30
2
Аршавин сказал, в чем сила ЦСКА
00:16
1
В «Локомотиве» отреагировали на эмоциональное заявление Тикнизяна
00:04
2
Галактионов объяснил, почему «Локомотив» упустил победу над ЦСКА
Вчера, 23:43
1
Футболист ЦСКА передвигался на костылях после дерби с «Локомотивом»
Вчера, 23:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 