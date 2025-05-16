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Арсений Хвалько
Статистика
Арсений Хвалько - статистика
Динамо
10 марта 2008 (17)
#13 | Полузащитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 10 тур
Урал (мол)
0 : 5
16.05.2025
Динамо (мол)
1' - 72'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 10 тур
Урал (мол)
0 : 5
16.05.2025
Динамо (мол)
1' - 72'
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