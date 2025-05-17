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Витор Рейс - статистика

Манчестер Сити
12 января 2006 (19)
#22 | Защитник
186 см
Бразилия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Кубок, Финал
Кристал Пэлас
1 : 0
17.05.2025
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Кубок, 1/2 финала
Ноттингем Форест
0 : 2
27.04.2025
Манчестер Сити
Был в запасе
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