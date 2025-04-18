Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Греция
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Россия. РПЛ
Команды
Ахмат
Константин Кушнарев
Статистика
Константин Кушнарев - статистика
Ахмат
29 июля 2007 (17)
#78 | Полузащитник
185 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 6 тур
Сочи (мол)
4 : 0
18.04.2025
Ахмат (мол)
61' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. МФЛ 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ахмат (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 6 тур
Сочи (мол)
4 : 0
18.04.2025
Ахмат (мол)
61' - 90'
Главные новости
Заявление Шунина об окончании карьеры
14:17
Новая информация о переговорах «Спартака» и Станковича по контракту
13:57
7
Инфантино сообщил, когда наступит мир между Россией и Украиной
13:00
15
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
12:38
4
Калинин из «Факела» раскрыл клуб, где начнет следующий сезон: «Больше в аренды ездить не буду»
12:19
«Матч ТВ» покажет 3 игры 28-го тура РПЛ
12:07
5
Список игроков, которые покинут «Краснодар» летом
11:45
3
Матч ЦСКА – «Краснодар» пройдет без главных тренеров
11:39
3
Юран нашел способ, как ему стать главным тренером «Урала»
11:32
Рафинья дал обещание фанатам «Барселоны» после вылета от «Интера»
11:17
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
18+
Полная версия
Читайте нас: