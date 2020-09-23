Евгений Худобко - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Худобко
|Команда
|Салют
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Вес
|66
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Худобко
|Команда
|Салют
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 августа 1990 (32 года)
|Рост
|177
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Салют
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|1' -90'
|Салют (Белгород)
|0:3
|Текстильщик (Иваново)
|23.09.2020
|1' -89'
|Салют (Белгород)
|1:1
(3:4)п
|Арсенал (Тула)