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Омония
Pantelis Michail
Статистика
Pantelis Michail - статистика
Омония
#78 | Вратарь
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Омония
4 : 1
20.09.2026
Красава ЕНИ
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
Омония
0 : 0
12.09.2026
Аполлон
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Кипр. Кубок 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Омония
1 : 0
16.09.2026
Сельта
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Омония
4 : 2
27.08.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Сент-Труйден
1 : 0
20.08.2026
Омония
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Линкольн
1 : 1
06.08.2026
Омония
Был в запасе
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