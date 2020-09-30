Александр Крючков - статистика
#21 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Крючков
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Имя
|Александр
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Крючков
|Команда
|Динамо Бр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 июля 1985 (37 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Бр
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|0:2
|Тамбов (Тамбов)
|30.09.2020
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)